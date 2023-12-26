Эстебан Окон: это сезон упущенных возможностей

«В плане результатов и темпа, на которые мы были способны, сезон был слишком неровным. Были и удачные моменты, когда нам отлично удавалось использовать наши шансы, но в целом стабильности не хватало.

Сходов было слишком много. Если бы не поломка коробки передач в Сингапуре и не столкновение в Остине, мы смогли бы закончить год в первой десятке личного зачёта — поэтому я считаю, что это был сезон упущенных возможностей. Мы явно недоработали. Однозначно мы прежде всего должны повысить стабильность. В следующем году важно разобраться со всеми проблемами, чтобы ничто не мешало нормально начать сезон», – приводит слова пилота Speedcafe.