Валттери Боттас проведет сезон-2024 в двух чемпионатах мира

Гонщик команды Sauber в Формуле 1 Валттери Боттас в 2024 году решил провести максимально насыщенный сезон. Финн планирует принять участие сразу в двух чемпионатах мира, причём автогонки спортсмен намерен совместить с выступлениями в велогонках.

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Подругой финна является Тиффани Кромвелль, профессиональная австралийская велогонщица, которая, вероятно, и повлияла на пилота Формулы 1. Боттас заявил, что поставил перед собой цель получить право участие в этапе чемпионата мира по велогонкам UCI на пересечённой местности в бельгийском Галле-Лёвене 5-6 октября. Для этого Валттери предстоит пройти отбор в серии UCI Gravel World Series, попав в 25% лучших пилотов возрастной категории 35-39 лет.