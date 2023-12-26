Гран При Италии в Монце оказался под угрозой
Глава Формулы 1 Стефано Доменикали предупредил организаторов Гран При Италии о возможном исключении автодрома «Монца» из календаря чемпионата мира, если трасса не будет модернизирована, чтобы соответствовать растущим с каждым годом требованиям к трекам, принимающим этапы Формулы 1. Исторический статус трассы не служит гарантией её будущего.
«Я нахожусь в хороших контактах с федерацией автоспорта Италии. Мы ведём переговоры, но нам нужны элементы для продвижения этих переговоров вперёд. Работа на трассе в Монце должна была стартовать после Гран При, но в декабре ещё ничего не началось. Реконструкция должна наконец-то начаться в ближайшем будущем, чтобы уложиться в график.
Мой прессинг — конструктивный прессинг, потому что трасса должны идти в ногу со временем и с Формулой 1. Всё дело в понимании, есть ли у трассы желание инвестировать в Формулу 1 как в гоночную платформу. Развлечения и бизнес Гран При больше не могут оставаться на частном уровне — Италия должна сделать точный выбор», — заявил Стефано Доменикали Rai Radio.
Напомним, в настоящее время от организаторов Гран При Италии ожидают постройки нового подземного перехода на автодроме, а также замену покрытия гоночного полотна трассы «Монца», которое уже не соответствует современным стандартам в полной мере.