Менеджер Ферстаппена рассказал о его первой реакции после отказа в аренде «Мерседеса»

«Макс был шокирован, когда ему не разрешили сесть за руль «Мерседеса», который он хотел. Он опытный гонщик Формулы-1, привыкший управлять мощными автомобилями, поэтому удивительно, что ему не разрешили сесть за руль этой машины — но таковы правила, поэтому он их соблюдал», — приводит слова Вермюлена PlanetF1.