«Я не так крут, как парни из MotoGP — я стонал и жаловался»: Риккардо — об операции на руке

В пятничной тренировке Гран При Нидерландов Даниэль Риккардо попал в аварию, которая привела к перелому левой руки. Австралийский пилот AlphaTauri пропустил несколько этапов, чтобы восстановиться после перенесённой на руке операции. О том, как это было, спортсмен рассказал уже по окончании сезона 2023 года.

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«Из медицинского центра трассы мы поехали в больницу в Амстердаме, сделали снимки, и врачи: «Да, рука сломана». К этому моменту мне казалось, что слон наступил мне на руку. Врач сказал: «Послушайте, я бы порекомендовал операцию. Вы можете сделать это здесь, но вы, вероятно, захотите подождать несколько дней, пока опухоль спадет, поговорить с кем-нибудь, с кем вам нужно обсудить, и, очевидно, вы сможете сделать операцию где вам угодно». Мы обратились к Лэнсу, мы связались с Хосе, нашим другом, который работает со звёздами Alpine, так что он знает всех ребят из MotoGP, а кроме тог он испанец. Он связал нас с Ксавье Миром, а потом и Стролл посоветовал работать с ним. Для меня это было и благословением, и проклятием, потому что врач работает со многими парнями из MotoGP, которые не являются обычными людьми.

Думаю, меня ждали в больнице с мыслью: «О, что Формула 1, что MotoGP — все они одинаковые сверхлюди, не чувствующие боли». А я понимаю, что чувствую боль. Я бы плакал следующие 48 часов в этой больнице. Все врачи и медсёстры, которые мне помогали, были великолепны, но они много смеялись, потому что я вздрагивал, отстранялся и задавал вопросы о каждой игле, которая попадала мне в руку. Думаю, они просто ожидали, что я буду крутым, как гонщик MotoGP. Но нет, я не такой.

Сам по себе перелом был весьма существенным, это было серьёзное разрушение кости на восемь частей. Кость, которую я сломал, находилась между запястьем и мизинцем. Даже просто потереть пальцем верхнюю часть руки было безумно больно. Может быть, я просто чувствую боль больше, чем другие. Я не знаю. Скажу прямо — да, я стонал и жаловался, потому что мне не нравится боль, а кроме того у меня была сломана рука. Часть меня также говорила: «Да, тебе больно, но у людей травмы бывают и похуже. Люди попадают в более серьёзные несчастные случаи». Не поймите меня неправильно, я также пытался проверить себя реальностью всех вызовов — думаю, именно это и заставило меня сохранять позитивный настрой.

Я каждый день проходил физиотерапию и делал всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Но Red Bull и AlphaTauri отлично справились с моей заменой, поскольку я не боролся за титул. Это значило, что мне не нужно переживать огромную боль и просто набрать одно очко, потому что на кону стоит ваш титул. Ситуация для докторов выглядела так: «Давайте позаботимся о том, чтобы вы вылечились должным образом и получили правильное лечение, потому что, надеюсь, вас ждёт вторая часть вашей карьеры, которая будет долгой и славной. Не идите на компромисс ни с чем, иначе у вас будут проблемы в следующие два года вашей карьеры, три года или что угодно».