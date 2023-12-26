«Это изменило нашу жизнь»: Доменикали — о трагедии Шумахера

Бывший руководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1, а ныне генеральный директор чемпионата мира Стефано Доменикали поделился своими эмоциями о ситуации с Михаэлем Шумахером, который уже десять лет находится вне публичного поля после своей аварии на горнолыжном курорте.

«Это изменило нашу жизнь. Такие моменты относятся к событиям, которые безвозвратно меняют жизнь не только участника инцидента, но и всех его родственников и близких людей», — заявил Стефано Доменикали в эфире Rai Radio, отказавшись вдаваться в детали текущего состояния здоровья семикратного чемпиона Формулы 1.

Напомним, 29 декабря 2023 года исполнится десять лет с момента трагедии с семикратным чемпионом мира. С тех пор никто, кроме родных и близких друзей, не видел Михаэля Шумахера и не имеет достоверной информации о его состоянии.