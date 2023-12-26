Источник: Ferrari впервые запустила двигатель 2026 года

В сезоне 2026 года будут введены радикально новые правила разработки силовых установок. Команды продолжат использовать ДВС V6 объемом 1,6 литров с турбонаддувом, однако доля мощности от электрических систем рекуперации будет увеличена до 50%, а MGU-H останется в прошлом.

Хотя до введения нового регламента остаётся более двух лет, источник сообщает, что Ferrari не только разработала прототип новой силовой установки, но и запустила её незадолго до начала рождественских каникул. Утверждается, что Скудерия довольна первыми результатами, но планирует больше сосредоточиться на фазе сгорания из-за последствий перехода на экологически чистые виды топлива.