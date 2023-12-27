Брат Шумахера заявил, что Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

«Этот несчастный случай стал для меня очень болезненным и тяжелым опытом. Но не только для меня, но и для детей Михаэля: его сын Мик был тогда совсем юным. Увы, жизнь не всегда справедлива, и в этой ситуации ему во многом не повезло. Михаэлю часто улыбалась удача, но потом случилась эта трагедия. Слава богу, современные медицинские технологии позволили нам добиться многого, но все равно ничего не будет как прежде. Я очень скучаю по тому Михаэлю», — заявил Ральф.