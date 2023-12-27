Призовые команд Формулы 1 по итогам 2023 года
Голландское издание RacingNews365 представило список с призовыми команд Формулы 1 по итогам уходящего 2023 года.
Согласно условиям в Договоре Согласия, коллективы получают 50% годового дохода Ф1. Призовые распределяются в зависимости от положения команды в Кубке конструкторов: от 14% до 6%. Кроме того, чемпионы командного зачета получают бонусную выплату, а Ferrari выплачивают дополнительную сумму за статус команды, выступающей в чемпионате дольше остальных.
Общий призовой фонд среди участников в 2023 году составил 1 млрд долларов. Вот каким образом распределились эти средства.
Призовые команд Формулы 1 по итогам 2023 года
Поз. Команда Сумма 1. Red Bull Racing $140 млн 2. Mercedes $131 млн 3. Ferrari $122 млн 4. McLaren $113 млн 5. Aston Martin $104 млн 6. Alpine $95 млн 7. Williams $87 млн 8. AlphaTauri $78 млн 9. Alfa Romeo $69 млн 10. Haas $60 млн
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