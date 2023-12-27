Призовые команд Формулы 1 по итогам 2023 года

Согласно условиям в Договоре Согласия, коллективы получают 50% годового дохода Ф1. Призовые распределяются в зависимости от положения команды в Кубке конструкторов: от 14% до 6%. Кроме того, чемпионы командного зачета получают бонусную выплату, а Ferrari выплачивают дополнительную сумму за статус команды, выступающей в чемпионате дольше остальных.