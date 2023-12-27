Чандхок назвал слабое место Оскара Пиастри как пилота "Формулы-1"

«Если вспомнить Катар, то мне кажется, что это был лучший момент в сезоне. Наблюдать за ним в спринтерской гонке было фантастически. Квалификация в Японии, опять же, получилась невероятной. Такой же была квалификация в Спа на мокрой трассе. Он действительно проделал фантастическую работу. Но в конечном счёте, когда смотришь на очки в конце года, видишь, что в сравнении с Ландо он отстал. Что вполне справедливо, учитывая, что он новичок. Поэтому от него и не ждали, что он будет равен Норрису. Однако в итоге он набрал 97 очков против 205 у Ландо, что более чем в два раза меньше.



Если посмотреть на гоночный темп, то это была его ахиллесова пята. В сезоне было много уикендов, в том числе последняя гонка в Абу-Даби, или гонки в Бразилии и Остине, где он хорошо выступал в квалификации, а затем ему не хватало гоночного темпа», — приводит слова Чандхока PlanetF1 со ссылкой на Sky F1 podcast.