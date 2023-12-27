Брат Михаэля Шумахера рассказал о состоянии бывшего гонщика

Состояние здоровья бывшего пилота чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера удалось несколько улучшить после травмы. Об этом сказал его брат Ральф, сообщает ТАСС со ссылкой на материал в газете Bild.

По его словам, «Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический случай. К счастью, благодаря возможностям современной медицины кое-что можно было сделать, но все равно так, как было раньше, уже не будет», — добавил брат немецкого гонщика, не вдаваясь в подробности.