Тимо Глок раскритиковал календарь Формулы-1

«20 или 21 Гран-при – это максимум. Необходимо учитывать тот факт, что перед сезоном проходят тесты в Бахрейне, это тяжёлая работа для механиков. В паддоке я не встретил ни одного человека, которому не поплохело бы к Абу-Даби. В Вегасе возникла проблема в пятницу, уикенд вышел поздним. А затем все полетели из холодного Вегаса в 30-градусный Абу-Даби, в номера с кондиционерами.



Сезон такой долгий, а следующий завершится строенными этапами. Уверен, это уже перебор. Это риск для пилотов, хотя у них есть частные джеты, они могут восстановиться. Но подумайте о механиках, которые работают весь уикенд, разбирают боксы, запрыгивают в эконом-класс самолёта и летят собирать болид на следующую гонку», – сказал Глок в интервью Bettingsites.