18-летняя гонщица «Академии Формулы-1» попала в скандал из-за сравнения Стролла с аутистом

Всё началось с того, что Бустаманте положительно отреагировала на пост, в котором пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла назвали аутистом и обвинили в том, что он попал в автоспорт только благодаря богатству своего отца. Когда на этот поступок Бустаманте обратили внимание, она опубликовала пост с извинениями, в котором сообщила, что растёт с братом, у которого аутизм и синдром Дауна и которого она поддерживает всю жизнь, а реакцию на пост она поставила случайно.