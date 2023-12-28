Гонщица McLaren оказалась в центре скандала из-за лайка

«Я искренне извиняюсь, – написала она. – Я поставивила лайк неуместному посту и признаю свою ошибку. Не могу поверить, что это обидело стольких людей. Я листала ленту и случайно поставила реакцию – как только я узнала об этом, то сразу же убрала лайк.



Как человек, выросший с братом, страдающим аутизмом, я полностью понимаю проблемы, с которыми сталкивается человек с данным заболеванием. Я бы никогда в жизни не поддержал эйблизм на каком-либо уровне, не говоря уже о том, чтобы поддержать подобный пост против моего коллеги-пилота. Я отношусь к теме аутизма очень серьёзно и это для меня личное. Лэнсу Строллу и всем, кого это обидело, я приношу искренние извинения, поскольку не поддерживаю подобные комментарии. Надеюсь, гоночное сообщество поймет, что это на 100% случайность. Искренние извиняюсь за эту большую ошибку».