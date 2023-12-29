Эксперт Ф-1 назвал руководителя команды, который станет одним из лучших

«Без сомнения, он лучший руководитель в команде Формулы-1 в этом году. Если вы посмотрите на время, которое у него было до того, как он занял эту должность, мы говорим о трёх месяцах. Это не так много времени, чтобы привести в действие какой-либо план, при котором ты начинаешь работу и получаешь мгновенные результаты.



Он блестяще работает со спонсорами. Он взаимодействует со СМИ, объясняет вещи не только об «Уильямсе», но и о том, что происходит на трассе. Джеймс много общается с болельщиками. Я слежу за ним в социальных сетях, потому что он действительно напрямую общается с болельщиками.



Он вдохновляет людей. Я думаю, что через три-четыре года он станет одним из лучших руководителей в топ-команде», – приводит слова Крофта GPFans.