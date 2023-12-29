Кристиан Хорнер раскрыл, кто на самом деле руководит Red Bull

«Макс просто продолжает выходить на свой новый уровень. Думаю, единственный ущерб, которое он нанёс в этом году, — это выезд из боксов на «Сильверстоуне», когда он подломил переднее антикрыло. Это просто феноменально: высоты, которых Ферстаппен достиг, стабильность, некоторые гонки, даже несмотря на трудности, исходящие от старта из глубины стартовой решётки после проблем в квалификации.



В этом году было несколько потрясающих выступлений, Макс продолжает поднимать планку. Просто здорово видеть, как он работает с командой, со своей командой инженеров, а мы, как команда в целом, должны следовать этим же путём. У всех в Red Bull такой же голод и желание до успехов, и, конечно, Ферстаппен фактически руководит всем этим движением из-за руля своего болида», — заявил Кристиан Хорнер Speedcafe.