Ньюи поддержал расширение активной аэродинамики в «Формуле-1».

«Меня это не беспокоит. Более активная аэродинамика призвана компенсировать недостаток энергии от силовой установки. В таком случае она становится необходимой. Однако я вовсе не думаю, что это плохо.



Повышение аэродинамической эффективности болидов – безусловно, хорошая цель. Почему активная аэродинамика не может служить этой цели? В конце концов, ее используют в дорожных автомобилях. Есть огромное количество машин, у которых спойлеры двигаются вверх-вниз и так далее. Почему не ввести это в гонках?



Активная аэродинамика прибрела плохую репутацию, когда в 60-х крылья отваливались. Сейчас это время далеко позади.



Обычно «Ф-1» – хороший способ популяризировать что-либо для дорожных машин. Когда-то давно это были тормозные диски, а в более позднее время – использование углеволокна для спорткаров, отделка из реального углеволокна или имитации и так далее. Все эти вещи обладают ассоциациями для покупателя из центральных районов, и, разумеется, производитель обеспечивает такие ассоциации.



Активная аэродинамика должна быть будущим дорожных автомобилей, поэтому я считаю уместным, если «Формула-1» станет демонстрировать ее мощь», – сказал Ньюи.