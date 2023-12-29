Себастьян Феттель рассказал о последнем разговоре с Михаэлем Шумахером

«Мне до сих пор очень и очень тяжело. Я не хочу это принимать – принимаю только, что он продолжает сражаться. И, конечно, я желаю ему всего хорошего. Тем не менее, это тема, о которой я думаю много и часто. Разумеется, в тот момент я сразу же вспомнил о нашем последнем разговоре, который не мог быть более позитивным. Я сообщил ему, что стану отцом, о том, что нас ждет. И я действительно ценил то, что перед инцидентом наши отношения становились все более крепкими. Мы лучше узнавали друг друга, главной общей темой стали уже не гонки, а жизнь в целом. Я просто скучаю по своему другу. В последние годы он был бы для меня крайне важен и, безусловно, ответил бы на многие вопросы, вдохновил бы. Мне этого не хватает, но, конечно, для семьи ситуация гораздо труднее. В то время Мик был еще мальчиком, подростком. Это совсем другое измерение», – поделился мыслями четырехкратный чемпион мира в интервью RTL. - Sports.ru