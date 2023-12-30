Sixt отказала в аренде мощного Mercedes-AMG чемпиону Формулы-1

Трёхкратному чемпиону Формулы-1 отказали в аренде спорткара Mercedes-AMG. В 2023 году Макс Ферстаппен завоевал свой третий титул чемпиона Формулы-1 — нидерландский гонщик Red Bull выиграл 19 из 22 Гран-при, досрочно обеспечив себе чемпионское звание и переписав массу рекордов чемпионата мира. Но этого оказалось недостаточно, чтобы взять в прокате пятидверку Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — сотрудники Sixt сочли гонщика слишком молодым для столь мощного автомобиля. Правда, после того, как ситуация стала публичной, компания признала, что была не права.

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Курьёзная ситуация сложилась в Португалии, где Ферстаппен с семьёй и друзьями на два дня арендовал автодром «Портиман» и хотел вдоволь покататься по трассе на мощных автомобилях. Машины планировалось взять в международной прокатной компании Sixt, но не всё пошло по плану Макса. Руководствуясь внутренними документами, сотрудник Sixt отказался дать трёхкратному чемпиону Формулы-1 мощный Mercedes-AMG.

Аргументом стал возраст гонщика, поскольку нидерландцу 26 лет, а спорткары прокатчики готовы сдавать в аренду только клиентам старше 30 лет, что объясняется требованиями страхового полиса. Но пилота Red Bull без машины не оставили и вручили ему в качестве утешения… BMW. Обычную 5-Series.