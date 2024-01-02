Макс Ферстаппен объяснил, почему гордится сотрудничеством с «Хондой»

Их роль значительна. Именно шасси вместе с двигателем позволяют достигать таких результатов. Я очень рад работать с «Хондой». Всегда так считал. Это удивительные люди, они всегда очень вежливы, но также и очень мотивированы, всегда готовы выслушать и, конечно, совершенствоваться.

Они всегда будут занимать особое место в моём сердце, конечно, даже тогда, когда они уйдут от нас в конце 2025 года. Я также сильно горжусь ими, учитывая то, с чего мы начинали как команда и где находимся сейчас. Я думаю, мы все можем этим гордиться», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.