Мик Шумахер опубликовал трогательный пост в честь дня рождения отца

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост, посвящённый дню рождения его отца — семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, которому накануне, 3 января, исполнилось 55 лет.

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«Поздравляю с днём рождения лучшего на свете отца. Люблю тебя», — написал Мик и прикрепил своё детское фото с отцом.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Михаэль Шумахер провёл в Формуле-1 19 сезонов, завоевав семь титулов чемпиона мира. Он завершил карьеру в конце 2012 года.