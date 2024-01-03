Хорнер отреагировал на прямолинейные высказывания Ферстаппена

«Мы верим, что у наших пилотов есть свобода выбора. Они не роботы, у них есть своё мнение. И у Макса есть право голоса как у чемпиона мира. Он очень честный молодой парень, который привык открыто оценивать ситуацию так, как он её видит. И я думаю, что на самом деле это действует довольно отрезвляюще», — приводит слова Хорнера Motorsport.