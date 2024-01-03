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Хорнер отреагировал на прямолинейные высказывания Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал прямолинейные высказывания, которые порой делает пилот команды Макс Ферстаппен.

Хорнер отреагировал на прямолинейные высказывания Ферстаппена
© Чемпионат.com

«Мы верим, что у наших пилотов есть свобода выбора. Они не роботы, у них есть своё мнение. И у Макса есть право голоса как у чемпиона мира. Он очень честный молодой парень, который привык открыто оценивать ситуацию так, как он её видит. И я думаю, что на самом деле это действует довольно отрезвляюще», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Фолрмулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

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