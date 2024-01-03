$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Стало известно, когда «Астон Мартин» может провести презентацию нового болида

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» определилась с датой презентации болида на сезон 2024 года. Как информирует Motorsport Italia, гоночный коллектив покажет новый автомобиль (AMR24) 12 февраля.

Стало известно, когда «Астон Мартин» может провести презентацию нового болида
© Чемпионат.com

При этом сообщается, что пока неясно, проведёт ли команда съёмочный день сразу же или это будет сделано через несколько дней.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл заняли четвёртое и десятое места в общем зачёте соответственно. Алонсо набрал 206 очков. В активе Стролла 74 балла.

Ранее французский гонщик Тео Пуршер высказал мнение, что Алонсо смог бы составить конкуренцию Максу Ферстаппену в «Ред Булл».

Автоспорт
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
1
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости