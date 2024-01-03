Стало известно, когда «Астон Мартин» может провести презентацию нового болида

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» определилась с датой презентации болида на сезон 2024 года. Как информирует Motorsport Italia, гоночный коллектив покажет новый автомобиль (AMR24) 12 февраля.

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При этом сообщается, что пока неясно, проведёт ли команда съёмочный день сразу же или это будет сделано через несколько дней.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл заняли четвёртое и десятое места в общем зачёте соответственно. Алонсо набрал 206 очков. В активе Стролла 74 балла.