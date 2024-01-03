Экс-гонщик Формулы-1 едва не умер, подавившись куском мяса на Рождество

Источник: бывший гонщик Формулы-1 едва не умер, подавившись куском мяса на Рождество
Бывший пилот Формулы-1 бразилец Вилсон Фиттипальди — брат двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди — едва не погиб во время празднования прошедшего Рождества и своего 80-летия, сообщает телеграм-канал «Вестникъ Формул».
По информации источника, бывшего гонщика срочно доставили в отделение интенсивной терапии одной из больниц Сан-Паулу, где он остаётся до сих пор.
Сейчас Вилсон Фиттипальди находится на интубации и седативных препаратах, а также ему проведут КТ, чтобы оценить степень повреждения головного мозга.
Старший брат Эмерсона Фиттипальди провёл три сезона в Формуле-1 с 1972 по 1975 год. В 1975 году Вилсон создал собственную команду «Фиттипальди», в которой в первый год участия сам выступал в качестве гонщика, а в 1976 году сосредоточился на управлении конюшней, передав место пилота своему Эмерсону. Команда участвовала в в «Формуле-1» до 1982 года.