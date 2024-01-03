Экс-гонщик Формулы-1 едва не умер, подавившись куском мяса на Рождество

Бывший пилот Формулы-1 бразилец Вилсон Фиттипальди — брат двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди — едва не погиб во время празднования прошедшего Рождества и своего 80-летия, сообщает телеграм-канал «Вестникъ Формул».

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По информации источника, бывшего гонщика срочно доставили в отделение интенсивной терапии одной из больниц Сан-Паулу, где он остаётся до сих пор.

Сейчас Вилсон Фиттипальди находится на интубации и седативных препаратах, а также ему проведут КТ, чтобы оценить степень повреждения головного мозга.