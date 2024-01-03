Ушёл из жизни трехкратный чемпион ралли «Дакар» Рене Метж

Метж начал профессиональную карьеру в международных гонках в 1973 году. Он становился чемпионом «Дакара» в 1981, 1984 и 1986 годах. Также француз являлся многократным участником гонки «24 часа Ле-Мана». Помимо этого, он принимал участие в чемпионате Франции по супертурингу, чемпионате мира по гонкам на выносливость ФИА, чемпионате мира по спортивным автомобилям, чемпионате мира по турингу и в других гонках.