Нассер аль-Аттия завершил спецучасток «Дакара» на трех колесах

Нассер аль-Аттия завершил спецучасток «Дакара» на трёх колёсах
В 2024 году катарец Нассер аль-Аттия и его бессменный штурман француз Матье Бомель выступают на «Дакаре» в составе команды Prodrive на багги Prodrive Hunter T1+. Третий спецучасток гонки для экипажа Nasser Racing сложился непросто, поскольку последние 30 километров дистанции спортсменам пришлось завершать на трёх колёсах, финишировав доп на разрушенном колёсном диске.
Как заявил аль-Аттия, на спецучастке у экипажа закончились запасные колёса, поскольку Нассеру пришлось менять шины после трёх проколов. Чтобы не терять время и возможность своим доходом добраться до финиша, после последнего прокола представители Nasser Racing решили не останавливаться и завершать спецучасток на повреждённой машине.
Напомним, после трёх спецучастков «Дакара»-2024 экипаж аль-Аттия/Бомель занимает в зачёте Ultimate пятое место, уступая лидирующему экипажу в категории внедорожников почти 11 минут, что позволяет Нассеру и Матье сохранять шансы на победу, которая может стать для экипажа шестой победой на «Дакаре» с четвёртым автопроизводителем.