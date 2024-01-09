Нассер аль-Аттия завершил спецучасток «Дакара» на трех колесах

В 2024 году катарец Нассер аль-Аттия и его бессменный штурман француз Матье Бомель выступают на «Дакаре» в составе команды Prodrive на багги Prodrive Hunter T1+. Третий спецучасток гонки для экипажа Nasser Racing сложился непросто, поскольку последние 30 километров дистанции спортсменам пришлось завершать на трёх колёсах, финишировав доп на разрушенном колёсном диске.

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Как заявил аль-Аттия, на спецучастке у экипажа закончились запасные колёса, поскольку Нассеру пришлось менять шины после трёх проколов. Чтобы не терять время и возможность своим доходом добраться до финиша, после последнего прокола представители Nasser Racing решили не останавливаться и завершать спецучасток на повреждённой машине.