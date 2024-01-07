У мотогонщика остановилось сердце во время гонки "Дакар"

Врачи смогли реанимировать испанского мотогонщика Карлеса Фалькона после падения на втором этапе ралли-марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии, рассказал директор «Дакара» Давид Кастера. Об этом пишет РИА «Новости».

© соцсети

По его словам, спортсмен упал в конце этапа, на 448-м километре. Спасательная бригада приехала через 16 минут после аварии.

К этому моменту, отметил Кастера, гонщик уже был в критическом состоянии, у него остановилось сердце. Врачи, добавил он, провели успешные реанимационные мероприятия.

Директор гонок пояснил, что бригада экстренно эвакуировали Фалькона в больницу. В дальнейшем планируется отвезти его в Эр-Рияд.