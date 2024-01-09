Суперкомпьютер назвал чемпиона мира "Формулы-1" 2024 года

Британский портал с прогнозами на спорт OLBG.com при помощи суперкомпьютера рассчитал шансы пилотов Формулы 1 на победу в сезоне-2024.

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При расчете были задействованы различные статистические данные гонщиков и команд в последние несколько лет. Согласно результатам моделирования, победу с 65-процентной вероятностью одержит действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Шансы всех остальных пилотов не превышают 10%.

На втором месте в результатах суперкомпьютера оказался гонщик McLaren Ландо Норрис как раз с 10%. На третьей строчке находится семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон с вероятностью победы 6%.

Следом в списке идут Шарль Леклер, Оскар Пиастри и Джордж Рассел – шансы каждого оценены в 6%. Интересно, что вероятность победы напарника Ферстаппена по Red Bull Racing Серхио Переса составляет всего 4%. Шансы на титул Фернандо Алонсо равны 2%, тогда как на победу всех остальных участников сезона-2024 суперкомпьютер дал не больше 1%.

Сезон-2024 в Формуле 1 стартует 2 марта на трассе Сахир в Бахрейне.

Календарь Формулы 1 2024 года