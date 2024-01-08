Даниил Квят оценил свои шансы на возвращение в Формулу 1

Даниил Квят оригинально оценил свои шансы на возвращение в Формулу 1
Российский гонщик Даниил Квят высказался о своих шансах на возвращение в Формулу 1, в которой в последний раз участвовал в 2020 году.
В сезоне-2024 трехкратный призер Гран При будет выступать в WEC в составе заводской команды Lamborghini в классе гиперкаров.
«Я всегда слежу за тем, что происходит в Формуле 1. В конце концов, где бы я ни выступал, чувствуется, что в моём подходе к пилотированию сохраняется что-то от стиля в Ф1.
Сейчас мне проще всего сесть за руль машины Формулы 1 и снова пилотировать её на пределе. Я имею в виду, что если мне когда-нибудь удастся вернуться в Ф1, то это уже будет похоже на сценарий для Голливуда или Netflix! Хотя почему нет?» – сказал Квят в интервью официальному сайту Ф1.
Россиянин выступал в Формуле 1 в 2014-2017 и 2019-2020 годах, провел за это время 110 гонок, в трех из которых, в Венгрии-2015, Китае-2016 и Германии-2019, поднялся на пьедестал почета.