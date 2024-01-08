Даниил Квят оценил свои шансы на возвращение в Формулу 1

«Я всегда слежу за тем, что происходит в Формуле 1. В конце концов, где бы я ни выступал, чувствуется, что в моём подходе к пилотированию сохраняется что-то от стиля в Ф1.



Сейчас мне проще всего сесть за руль машины Формулы 1 и снова пилотировать её на пределе. Я имею в виду, что если мне когда-нибудь удастся вернуться в Ф1, то это уже будет похоже на сценарий для Голливуда или Netflix! Хотя почему нет?» – сказал Квят в интервью официальному сайту Ф1.