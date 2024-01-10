Предприятия Лас-Вегаса требуют компенсации за проведение "Формулы-1"

«Нас, как сообщество, обманули, нас одурачили. Такого еще не было. Это просто вышло из-под контроля.



Это первый случай, когда Лас-Вегас был одурачен такой внешней организацией, как Формула-1. Никто из нас не хочет разрушать Лас-Вегас. Мы не хотим судебных разбирательств. Мы хотим превратить негатив в позитив. Будет гораздо лучше, если окружная комиссия, LVCVA и Формула-1 соберутся вместе и будут активно решать эту проблему», — сказал владелец ресторана Battista's и генеральный менеджер казино Stage Door Рэнди Маркин.