Тост: ни один напарник Ферстаппена не выйдет за рамки второго номера

«Вижу ли я кого-то, кто мы мог бы составить Ферстаппену конкуренцию в будущем? Нет. Если у Макса будет хорошая машина, он выиграет ещё немало гонок и титулов. Он ещё не подошёл к пределу возможностей и станет ещё лучше. Ни один гонщик, который станет его напарником, не выйдет за рамки второго номера», — приводит слова Тоста издание F1-Insider.