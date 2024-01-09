Mercedes-AMG останется мотористом Williams после 2026 года

«Мы рады подтвердить, что Williams Racing станет второй клиентской командой, которой мы будем поставлять силовые агрегаты для участия в Формуле 1, начиная с 2026 года. Контракт подчеркивает силу предложения Mercedes-Benz в Формуле 1 и, что важно, не только подтверждает, но и укрепляет нашу общую стратегию в автоспорте. Поскольку команда продолжает закладывать основы для борьбы в лидирующей группе, мы с нетерпением ждём возможности поддержать эти цели поставками наших силовых агрегатов», — заявил глава Mercedes-AMG Тото Вольф.