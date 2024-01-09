Mercedes-AMG останется мотористом Williams после 2026 года
В 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, подразумевающий в числе прочего иные требования к силовой установке. К этому прироучена смена мотористов у Red Bull и Aston Martin, а вот Williams решил сохранить действующего поставщика и продлил контракты на использование гибридных силовых агрегатов с Mercedes-AMG.
«Мы рады подтвердить, что Williams Racing станет второй клиентской командой, которой мы будем поставлять силовые агрегаты для участия в Формуле 1, начиная с 2026 года. Контракт подчеркивает силу предложения Mercedes-Benz в Формуле 1 и, что важно, не только подтверждает, но и укрепляет нашу общую стратегию в автоспорте. Поскольку команда продолжает закладывать основы для борьбы в лидирующей группе, мы с нетерпением ждём возможности поддержать эти цели поставками наших силовых агрегатов», — заявил глава Mercedes-AMG Тото Вольф.
Напомним, Williams Racing использует моторы немецкой марки с 2014 года. Сроки нового контракта с Mercedes-AMG обе стороны не раскрывают.