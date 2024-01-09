Технический директор Red Bull рассказал о проблемах с разработкой машины 2026 года

«Скорость падает, и ощущения от машины не такие приятные, – сказал Ваше в интервью Motorsport о прогрессе в работе с моторами 2026 года. – FIA работает с командами над использованием энергии, чтобы она меньше раздражала пилотов и обеспечивала стабильную скорость на протяжении круга. Кроме того, они также работают над характеристиками машины, чтобы уменьшить сопротивление и прижимную силу. Имея меньшую прижимную силу, вы восстанавливаете больше энергии.



Но мы не можем клеить пластырь за пластырем на проблемные места, чтобы чего-то добиться. Мы должны посмотреть на проблему шире и сказать: «Как нам разобраться в этом и как решить проблему? Какие характеристики автомобиля нам нужны, чтобы достичь целей?». Если вам всё равно понадобится этот пластырь, чтобы решить некоторые проблемы, вы всегда можете приклеить его позже. Но нельзя с этого начинать. В противном случае эта идея никогда не сработает».