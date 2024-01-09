Фернандо Алонсо купил спорткар DTM

В 2019 году в немецкой гоночной серии DTM дебютировал Aston Martin Vantage DTM, который подготовила швейцарская команда R-Motorsport. Особых успехов британское купе в гонках не добилось и уже в сезоне-2020 модель покинула серию. Но в 2023 году за руль автомобиль сел двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо, а потом и вовсе купил машину.

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Испанец, который в этом году выступает в составе заводской команды Aston Martin в Формуле 1, протестировал уникальное купе на знаменитой трассе Circuito del Jarama в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес близ Мадрида, а в конце года купил один из пяти экземпляров Aston Martin Vantage DTM, который построила команда HWA AG. Испанцу достался единственный тестовый экземпляр, не участвовавший в гонках.

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