Братья Коронель сбили мотоциклиста на «Дакаре». Видео
Второй год подряд экипажи голландской команды Coronel Dakar Team становятся участниками различных инцидентов на «Дакаре». В 2024 году братья Коронель — Тим и Том — на дистанции спецучастка сбили мотоциклиста. Багги Century CR6 под стартовым номером №237 на третьем спецучастке врезался в мотоцикл №72 француза Филиппа Гендрона из Nomade Racing, который оказался справа от машины и не смог избежать контакта.
«Внезапно мотоцикл проехал в противоположном направлении и врезался в капот. Мы немедленно остановились, байкер чувствовал себя хорошо. Хотя это было немного страшно, но, к счастью, с мотоциклистом в целом всё в порядке», — заявил Том Коронель в своём видеоблоге по итогам прошедшего спецучастка.
И братья Коронель, и французский мотогонщик добрались до финиша спецучастка. Тим и Том дождались Гендрона на финише, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Филипп после финиша обратился к медикам, которые диагностировали у мотогонщика перелом ноги — на этом «Дакар»-2024 для пилота Nomade Racing завершён.