Братья Коронель сбили мотоциклиста на «Дакаре»

«Внезапно мотоцикл проехал в противоположном направлении и врезался в капот. Мы немедленно остановились, байкер чувствовал себя хорошо. Хотя это было немного страшно, но, к счастью, с мотоциклистом в целом всё в порядке», — заявил Том Коронель в своём видеоблоге по итогам прошедшего спецучастка.