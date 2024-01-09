Макс Ферстаппен лишился крупного спонсора

«В последние годы мы потеряли свою направленность. Мы стали очень активно заниматься спонсорством. Но когда вы смотрите на успехи спортсменов и команд, то должны спрашивать себя, подходит ли это нам. Ферстаппен – чемпион мира. Однако мы – голландская компания-супермаркет, при этом даже не самая крупная. Мы больше не будем вкладываем десятки миллионов в спортивное спонсорство», – заявил Том ван Вин в интервью De Volkskrant.