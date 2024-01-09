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Макс Ферстаппен лишился крупного спонсора

Нидерландская сеть магазинов Jumbo приняла решение прекратить сотрудничество с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом сообщил генеральный директор голландской компании Том ван Вин.

Макс Ферстаппен лишился крупного спонсора
© Чемпионат.com

«В последние годы мы потеряли свою направленность. Мы стали очень активно заниматься спонсорством. Но когда вы смотрите на успехи спортсменов и команд, то должны спрашивать себя, подходит ли это нам. Ферстаппен – чемпион мира. Однако мы – голландская компания-супермаркет, при этом даже не самая крупная. Мы больше не будем вкладываем десятки миллионов в спортивное спонсорство», – заявил Том ван Вин в интервью De Volkskrant.

Напомним, пилот «Ред Булл» Максом Ферстаппеном является трёхкратным чемпионом Формула-1. Он побеждал в следующих сезонах: 2021, 2022 и 2023.

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