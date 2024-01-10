Lamborghini представила цифрового ассистента для заездов на трассе

На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая продлится в городе Винчестер, штат Невада, до 12 января, компания Lamborghini представила комплекс цифровых помощников для заездов на трассе. Концепт получил название Telemetry X и включает в себя три ключевых компонента, один из которых включает в себя удалённое сопровождение инженеров в режиме реального времени.

© Чемпионат.com

Так, функция Real Time Remote Garage («Удалённый гараж в реальном времени» — англ.) предполагает передачу телеметрии автомобиля и данные с бортовой камеры инженерам, находящимся на удалении от трассы, чтобы те помогли помочь водителю советами и тем самым улучшить время прохождения круга.

Права на видео принадлежат Lamborghini. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Lamborghini.

Одновременно с этим компонент Biometric Data System («Система биометрических данных» — англ.) позволит считывать биометрические параметры водителя. На основе данных о сердечном ритме и других параметров система сможет оценивать уровень трассы пилота и следить за состоянием его здоровья.

Кроме того, в состав Telemetry X входит система Digital Co-Pilot («Цифровой штурман» — англ.), построенная на базе искусственного интеллекта с голосовым управлением. Алгоритмы Digital Co-Pilot на основе данных биометрии водителя и телеметрии автомобиля, по словам создателей, способны анализировать скорость на круге, сообщать водителю его время относительно графика других кругов, а также давать советы для более эффективного прохождения трассы.