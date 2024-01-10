Стало известно, когда «Феррари» может объявить о новых контрактах с Леклером и Сайнсом

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявил о продлении контрактов со своими пилотами, монегаском Шарлем Леклером и испанцем Карлосом Сайнсом, 13 февраля, в день презентации нового болида. Об этом информирует издание Scuderia Ferrari Fans со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Нынешние контракты Леклера и Сайнса будет действовать до конца 2024 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Сайнс был седьмым (200 баллов). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

«Феррари» в 2023 году заняла третье место в Кубке конструкторов.