Команда «Формулы E» представила сгенерированную девушку как «ИИ-амбассадора»
В «Махиндре» появился виртуальный амбассадор.
Команда «Формулы E» сообщила, что «Ава Роуз» – сгенерированная искусственным интеллектом девушка – стала «ИИ-амбассадором» коллектива. «Ава» называет себя «королевой по экологичным технологиям и гоночной бунтаркой-роботом» из Англии.
«Она наша чемпионка по экологичным технологиям, использующая передовые инновации ради позитивных перемен.
Кроме того, она страстная болельщица «Формулы E» и готова делиться захватывающим закулисным контентом по ходу чемпионата », – заявили в «Махиндре».
«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ
Аль-Хелайфи от отказе в продаже «Парк де Пренс»: «ПСЖ» много сделал для Парижа и Франции, власти могли бы проявить больше уважения. Это потому что мы арабы, из-за Катара? Это свободная страна, нехорошо»
Пэр в первом круге квалификации Australian Open проиграл ютуб-блогеру