Новый спонсор McLaren будет поддерживать Льюиса Хэмилтона

Британская команда Формулы 1 McLaren сразу по окончании сезона 2023 года объявила о подписании крупного спонсорского контракта — с 2024 года коллектив будет работать совместно с американским производителем энергетических напитков Monster Energy. Новый контракт означает, что завершилось 14-летнее сотрудничество Monster Energy с заводской командой Mercedes-AMG.

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Несмотря на это, связь американской компании с немецким коллективом сохранится, хоть и в весьма условном формате. Monster, как сообщает Crash.net, продолжит работу с Льюисом Хэмилтоном. Персональное спонсорство британского гонщика позволит сохранить логотипы бренда на экипировке одного из самых известных пилотов Формулы 1 в мире.