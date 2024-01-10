Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса»

По сведениям источника, Симоне больше не находил мотивации в «Хаасе» на фоне того, что команда завершила чемпионат на последнем месте в Кубке конструкторов. Кроме того, сообщается, что Реста предпочёл бы потратить бюджет на разработку первой версии болида VF-23, отличавшейся хорошими показателями на быстром круге, но характеризовавшейся непоследовательностью в гоночном темпе и аномальным износом шин. Владелец команды Джин Хаас настоял на создании новой версии, вдохновлённой идеями «Ред Булл». По этой причине Ресте могло быть некомфортно в команде, и он решил сменить обстановку.