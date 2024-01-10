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Motorsport Italia: Симоне Реста ушёл с поста технического директора «Хааса»

Симоне Реста покинул американскую команду Формулы-1 «Хаас». Об этом информирует Motorsport Italia. В гоночном коллективе 53-летний специалист занимал должность технического директора. В «Хаасе» Симоне работал с января 2021 года.

Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса»
© globallookpress.com

Ожидается, что Реста может вернуться в «Феррари» или продолжить карьеру в «Заубере».

По сведениям источника, Симоне больше не находил мотивации в «Хаасе» на фоне того, что команда завершила чемпионат на последнем месте в Кубке конструкторов. Кроме того, сообщается, что Реста предпочёл бы потратить бюджет на разработку первой версии болида VF-23, отличавшейся хорошими показателями на быстром круге, но характеризовавшейся непоследовательностью в гоночном темпе и аномальным износом шин. Владелец команды Джин Хаас настоял на создании новой версии, вдохновлённой идеями «Ред Булл». По этой причине Ресте могло быть некомфортно в команде, и он решил сменить обстановку.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (860 баллов).

Недавно трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, почему пилоты «Хааса» Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен не могут проявить себя за рулём американской команды.

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