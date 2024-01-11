Уволен самый яркий босс «Формулы-1». Что теперь будет с командой «Хаас»?

По слухам, Гюнтер Штайнер разошёлся во мнении с владельцем «Хааса». И это плохой знак.

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Команда «Хаас» внезапно объявила об отставке бессменного руководителя Гюнтера Штайнера. Освободившийся пост занял Аяо Комацу, который в последние годы был директором по инжинирингу, и теперь именно ему предстоит выводить американскую команду из кризиса.

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Решение кажется странноватым, а на фоне слухов о его причинах выглядит ещё более противоречивым. Разбираемся, что происходит с бывшей командой Никиты Мазепина.

За что уволили Штайнера?

«Хаас» в глубоком кризисе. За последние пять лет команда лишь один раз поднималась выше девятого места Кубка конструкторов, а в прошлом сезоне откатилась на последнюю строчку. В квалификациях пилотам время от времени удавалось показывать неплохие результаты, но проблемы с высоким износом резины раз за разом отбрасывали в конец пелотона.

В 22 этапах Хюлькенберг и Магнуссен только пять раз набирали очки, а подняться выше 10-го места на финише Гран-при и вовсе удалось лишь однажды. Результаты сами по себе разочаровывают, однако ещё хуже то, что инженеры не могут решить проблемы машины. На Гран-при США команда привезла обновлённое шасси, но эффекта оно не дало, а Хюлькенберг предпочёл вернуться к старой конфигурации.

За всё в команде отвечает её руководитель — и на фоне сплошных неудач отставка Гюнтера Штайнера выглядит логичной. С другой стороны, увольнение в середине января — через два месяца после окончания чемпионата и в самый разгар подготовки к новому сезону — выглядит странным. Если причина ухода Штайнера в результатах, то зачем было тянуть до января? Не проще ли было попрощаться с ним в Абу-Даби?

Издание The Race сообщает, что истинная причина увольнения — не в результатах. По словам анонимных источников, Штайнер разошёлся во мнении с владельцем команды Джином Хаасом. Гюнтер требовал увеличения финансирования, без которого, по его мнению, прогресса добиться было невозможно, однако Хаас видит ситуацию иначе: он уверен, что команда не отрабатывает даже выделяемых ей денег.

Как смена руководителя скажется на команде?

Увольнение руководителя во время подготовки к сезону — всегда плохой знак, однако назначение на эту должность Комацу должно сгладить потенциальные проблемы. Аяо уже много лет в команде, инженеры хорошо с ним знакомы. Их главная задача — решить проблемы с машиной, и, вероятно, именно инженер на посту руководителя команды — тот человек, который способен с таким вызовом справиться.

Шасси 2024 года в «Хаасе» разрабатывают с нуля — об этом ещё в конце декабря рассказывал Штайнер. И во главе проекта стоял именно Комацу, так что японцу не понадобится дополнительное время, чтобы войти в курс дела, а команде не придётся подстраиваться под нового босса — инженеры уже много лет работают с Аяо и, будем надеяться, понимают и разделяют его видение.

С другой стороны, если у команды нет необходимой инфраструктуры, то даже самые одарённые конструкторы и администраторы бессильны. В данный момент «Хаас» расположен в трёх разных локациях: европейская база команды находится в Банбери, в Маранелло — на территории «Феррари» — работает дополнительный офис, а штаб-квартира — в Каннаполисе, штат Северная Каролина. Собирается же шасси в четвёртом месте — на мощностях «Даллары».

Возможно ли в принципе построить в таких условиях конкурентоспособную команду? Из-за сложной логистики и зависимости от других компаний и поставщиков «Хаасу» и в лучшие годы было непросто поддерживать темпы обновлений соперников. В 2023 году с машиной, ради которой команда пожертвовала сезонами 2020–2021 годов, команда окончательно провалилась и оказалась буквально беспомощной.

Комацу — последняя надежда?

В данный момент положение «Хааса» выглядит патовым. Команда, которой в 2018 году удалось стать пятой в Кубке конструкторов, с тех пор лишь стагнирует. При этом, если верить слухам, рассчитывать на увеличение финансирования не приходится, а увольнение Штайнера в каком-то смысле лишь консервирует команду в её нынешнем положении.

С другой стороны, если Комацу и его инженерам удастся решить проблемы с износом резины, «Хаас» полностью преобразится. В конце концов, на одном быстром круге машина и в этом году смотрелась неплохо — средний квалификационный результат Хюлькенберга (12,14) выше, чем Албона (12,41), Стролла (12,45), Цуноды (13,45) и Боттаса (13,86). И если вдруг в гонках новое шасси поедет так же, как прошлогоднее ехало в квалификациях, «Хаас» будет набирать очки гораздо чаще.

Но это оптимистичный вариант развития событий. Пессимистичный вариант — продолжение стагнации и закреплённый статус вечного аутсайдера. И в таком случае «Хаас» тем более не захочет давать команде больше денег. Куда вероятнее, что Джин попросту продаст свой актив — тому же Майклу Андретти, если Liberty пойдёт против ФИА и не одобрит заявку на создание 11-й команды.