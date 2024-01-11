Драма на Дакаре-2024: лидер зачета внедорожников попал в аварию

Драма на Дакаре-2024: Лидер зачета внедорожников Аль-Раджи попал в аварию
Лидер категории внедорожников на Дакаре-2024 Язид Аль-Раджи выбыл из борьбы за победу. Саудовский гонщик не сумел завершить шестой этап.
На 51-м и 547 километрово дистанции спецучастка в четверг пилот Overdrive Toyota попал в аварию и снялся с допа. После ремонта машины на бивуаке он может вернуться в гонку в пятницу, но претендовать на высокие позиции уже не сможет.
После пяти дней ралли-марафона в Саудовской Аравии Аль-Раджи возглавлял зачет внедорожников с отрывом девять минут от действующего победителя Нассера Аль-Аттии.
Дакар-2024 был десятым по счету для саудовского гонщика. В прошлые годы Аль-Раджи один раз финишировал на подиуме, заняв третье место в ралли-рейде 2022 года.