Драма на Дакаре-2024: лидер зачета внедорожников попал в аварию

Лидер категории внедорожников на Дакаре-2024 Язид Аль-Раджи выбыл из борьбы за победу. Саудовский гонщик не сумел завершить шестой этап.

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На 51-м и 547 километрово дистанции спецучастка в четверг пилот Overdrive Toyota попал в аварию и снялся с допа. После ремонта машины на бивуаке он может вернуться в гонку в пятницу, но претендовать на высокие позиции уже не сможет.

После пяти дней ралли-марафона в Саудовской Аравии Аль-Раджи возглавлял зачет внедорожников с отрывом девять минут от действующего победителя Нассера Аль-Аттии.