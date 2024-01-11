Хаас ответил на претензии, что он не вкладывает достаточно денег в команду "Ф-1"

«Существует мнение, что мы тратим гораздо меньше остальных, но обычно мы находимся в пределах $ 10 млн от бюджетного лимита. Я просто думаю, что мы не очень правильно тратим эти деньги. Многие команды ранее инвестировали в свою инфраструктуру, оборудование и персонал. Наша модель заключалась в том, чтобы передать большую часть этого на аутсорсинг. Оказалось, что мы тратим слишком много денег. Мы не превысили лимит, но чертовски близки к нему. Я просто не думаю, что мы эффективно расходуем средства.



Это одна из причин, по которой мы столько лет в деле – потому что мы очень внимательно относимся к тому, как тратим деньги. Эффективность гарантирует выживание в этой гоночной серии. Мы одна из самых долгоживущих команд, все остальные новые команды имеют тенденцию тратить все свои деньги в первые несколько лет, а затем уходить из бизнеса», — приводит слова Хааса официальный сайт Формулы-1.