Джин Хаас высказался о возможности продать свою команду "Формулы-1"

«Я пришёл в Формулу-1 не для того, чтобы затем продать команду. Я пришёл сюда, потому что хотел участвовать в гонках. Гюнтер придерживался той же точки зрения. Мы здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги, мы хотим участвовать в гонках и быть конкурентоспособными. Если вы посмотрите на любую команду, исторически у каждой найдётся много хороших и много плохих лет.



Мы уже продержались восемь лет и далеки от ситуации, которая может привести к банкротству. Но я, конечно, хочу, чтобы команда жила в течение следующих 10 лет», — приводит слова Хааса официальный сайт Формулы-1.