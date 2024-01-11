Источник: новая машина Ferrari стала быстрее на 0,7 секунды, но этого недостаточно

Команде Ferrari удалось достичь серьёзного прогресса по сравнению с сезоном 2023 года, об этом сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

По словам источника, в среднем новый автомобиль Скудерии на 0,7 секунды на круге быстрее SF-23. Однако, несмотря на хорошие результаты испытаний на симуляторе, команда не удовлетворена итогами разработок.