Крейг Слейтер: Штайнеру даже не дали попрощаться с командой
Эксперт Sky F1 Крейг Слейтер поделился подробностями увольнения Гюнтера Штайнера, которые ещё раз доказывают, что расставание было не самым мирным.
10 января команда Haas сделала сенсационное заявление, подтвердив, что бессменный руководитель покинет коллектив. В тот же день было названо имя нового главы американского коллектива – им стал Аяо Комацу, долгое время занимавший руководящий пост в техническом отделе.
В эфире Sky Слейтер сказал:
«Разные источники c базы Haas говорят мне, что уход Гюнтера стал большим разочарованием. Однако в коллективе также была небольшая группа людей, которые были недовольны медийной активностью Штайнера – писательством, активной работой с Netflix – в то время, когда команда не поднимается с нижней строчки чемпионата уже много лет.
Я узнал об этом на выходных, но некоторые люди, с которыми я разговаривал, говорят, что знали уже пару недель. И когда я сегодня связался со своими источниками из Haas, они сказали мне, что сам Штайнер узнал об этом ближе к концу декабря. У него даже не было возможности прийти и попрощаться с людьми на заводе.
Сейчас он всё ещё находится в Великобритании, и это тоже интересно. Но, насколько я понимаю, для Гюнтера стало неожиданностью то, что его контракт не продлили. Поэтому нам следует быть осторожными с формулировками здесь. Мы не можем утверждать, что его уволили, потому что его контракт подошел к концу, и Джин решил не продлевать его».