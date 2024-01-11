Крейг Слейтер: Штайнеру даже не дали попрощаться с командой

«Разные источники c базы Haas говорят мне, что уход Гюнтера стал большим разочарованием. Однако в коллективе также была небольшая группа людей, которые были недовольны медийной активностью Штайнера – писательством, активной работой с Netflix – в то время, когда команда не поднимается с нижней строчки чемпионата уже много лет.



Я узнал об этом на выходных, но некоторые люди, с которыми я разговаривал, говорят, что знали уже пару недель. И когда я сегодня связался со своими источниками из Haas, они сказали мне, что сам Штайнер узнал об этом ближе к концу декабря. У него даже не было возможности прийти и попрощаться с людьми на заводе.



Сейчас он всё ещё находится в Великобритании, и это тоже интересно. Но, насколько я понимаю, для Гюнтера стало неожиданностью то, что его контракт не продлили. Поэтому нам следует быть осторожными с формулировками здесь. Мы не можем утверждать, что его уволили, потому что его контракт подошел к концу, и Джин решил не продлевать его».