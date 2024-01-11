В «Ред Булл» изначально были против перехода Риккардо

«Изначально нам отказали, ответив, что Даниэль — запасной пилот ”Ред Булл", и это не изменится.



Но потом, в течение месяца, мы продолжали задавать этот вопрос. В какой-то момент Кристиан Хорнер подошёл к нам и сказал: «Мы проводим тесты в Сильверстоуне, может быть, посмотрим на него». Затем Хельмут Марко добавил:”Да, почему бы и нет?"



Почему он так был нужен нам? У Даниэля есть большой опыт, который может помочь нам с настройками на любых трассах. Также Даниэль — настоящий ориентир для Юки. Всего за одну неделю он привнёс в команду невероятное количество энергии. Наши механики были в восторге.



Перемена была нелёгкой, но в конце концов она оказала действительно положительный эффект», — приводит слова Байера Motorsport-Magazin.