«Мерседес» оригинально поздравил Тото Вольфа с 52-летием

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» поздравила своего руководителя Тото Вольфа с днём рождения. Сегодня, 12 января, боссу гоночного коллектива исполнилось 52 года.

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«Мерседес» не стал прямо называть возраст Вольфа, обыграв его с помощью цифр.

С днём рождения, Босс. Сегодня Тото исполняется 49+3!» — говорится в сообщении «Мерседеса», размещённом в соцсетях команды.

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Ранее жена Вольфа признавалась, что супруг не любит праздновать дни рождения.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.