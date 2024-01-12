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Марко предположил, что стало подлинной причиной ухода Штайнера из «Хааса»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу ухода Гюнтера Штайнера с поста руководителя «Хааса». Вместе него руководить гоночным коллективом будет Аяо Комацу.

Марко предположил, что стало подлинной причиной ухода Штайнера из «Хааса»
© globallookpress.com

«Скажем так: любой, кто становится слишком популярным благодаря документальному фильму, такому как сделал Netflix, может добиться взлёта. Но тот, кому удалось взлететь слишком быстро и слишком высоко, будет и падать быстрее. Я слышал, что он хотел конвертировать свою популярность в пользу для команды. И владельцу Джину Хаасу это не понравилось. В нашем спорте так бывает, что команда всегда стоит выше отдельного человека. Штайнер стал жертвой своей популярности», — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Автоспорт
Хельмут Марко
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